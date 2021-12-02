Известно, что курение обычных сигарет плохо влияет на потенцию. А вот о том, как влияет на эрекцию вейпинг, известно немного.

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Ученые из Нью-Йоркского и Бостонского университетов (США) и их коллеги из других научных организаций решили пролить свет на этот вопрос.

Для этого они проанализировали данные 13 711 мужчин в возрасте от 20 до 65 лет, проживающих в США. Опрошенные сообщали о своих проблемах с потенцией и вредных привычках, если таковые имелись.

Оказалось, что по сравнению с теми, кто никогда не пользовался электронными сигаретами и не курил табак, вейперы вдвое чаще страдали от эректильной дисфункции.

Большинство пациентов – молодые люди

Большую долю пациентов с эректильной дисфункцией составляли молодые люди, не имеющих проблем с лишним весом, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов, которые обычно вызывают проблемы с потенцией.

Также респонденты не сообщали об употреблении каких-либо препаратов, которые могли бы влиять на эрекцию.

Обратите внимание: Вейперы жаловались на проблемы с эрекцией вдвое чаще, чем те, которые не курят. Но физическая активность снижала риск развития у них импотенции.

Учитывая то, что многие люди используют электронные сигареты как метод снижения вреда от курения или для того, чтобы бросить курить, нам необходимо полностью изучить взаимосвязь между продуктами для вейпинга и эректильной дисфункцией, а также потенциальные последствия для сексуального здоровья мужчин,

– заметил ведущий автор исследования Омар Эль-Шахави.

Исследователи отметили, что на эту тему необходимо провести больше подобных исследований.