Сотрудники Медицинского колледжа Университета штата Огайо (США) впервые исследовали влияние аэрозоля из электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему. Правда, исследование проводилось на мышах.

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В течение трех недель или трех месяцев самцов и самок в возрасте 3 – 5 недель от рождения подвергли воздействию аэрозоля, состоящего из смеси пропиленгликоля, растительного глицерина и никотина. В результате оказалось, что смоделированное таким образом курение электронных сигарет имеет большое и долгосрочное влияние на сердечно-сосудистую систему подростков, но только мужского пола.

Результаты исследования:

В течение трех месяцев у грызунов-подростков мужского пола выявили нарушение диастолической функции левого желудочка сердца (т.е. миокард левого желудочка не может полноценно расслабиться для восполнения кровью). Обычно такие нарушения есть у мышей и пожилых людей.

Между тем краткосрочное действие аэрозолей (три недели) не привело к какому-либо заметному эффекту на здоровье сердца.

Следует быть более осторожными, поскольку долгосрочные последствия вейпинга до сих пор неизвестны

Исследователи считают, что полученные данные должны усилить беспокойство по поводу вейпинга, особенно среди молодежи.

Подростки часто считают, что вейпинг не так вреден, как сигареты. Но на самом деле ученые до сих пор не знают долгосрочных последствий вейпинга, поскольку он существует только с начала 2000-х годов.