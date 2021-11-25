Вейпинг и влияние на работу генов: чем это опасно

Американские медики выяснили, что электронные сигареты нарушают работу генов, которые ответственны за врожденный иммунитет и воспаления, а также оказывают серьезное влияние на работу митохондрий в клетках легких.

Отношение к электронным сигаретам в мире

Пока что в разных странах законодательное и медицинское отношение к вейпингу отличается. Великобритания официально считает электронные сигареты на 95% менее вредными, чем обычные. А в отдельных штатах США продажи вейпов вообще запрещены.

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Это связано с несколькими случаями смертей вейперов. И хотя удалось доказать, что во всем были виноваты несертифицированные жидкости, содержащие ацетат витамина Е, о безусловной безопасности электронных сигарет говорить нельзя.

Новое исследование

Новое исследование показало, что для отдельных систем и органов вейпинг столь же вреден, как и обычные сигареты. Ученые проанализировали клетки легких у курящих (как обычных, так и электронных сигарет) и некурящих людей.

Нарушение работы ДНК

Оказалось, что у курильщиков нарушалась работа генов, которые ответственны за работу митохондрий – особых органелл, отвечающих за энергетический баланс в клетках.

Также ученые обнаружили поломки на участках ДНК, которые отвечают за работу врожденного иммунитета и выработку молекул, связанных с воспалительными процессами. При этом нарушения работы генов связаны с продолжительностью курения.

Мы обнаружили, что более 80% нарушений регуляции генов у вейперов связаны с интенсивностью и длительностью курения. При этом ни одно из выявленных нарушений работы генов у вейперов не связано с тем, как долго и интенсивно они курили обычные сигареты,

– отметили ученые.

Недавно ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Число смертей среди курильщиков снизится примерно на 5%, а количество потерянных лет – на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты спасут не менее 650 тысяч жизней американцев.