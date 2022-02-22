Вейпинг вызывает заболевание десен

Серия новых исследований ученых из Стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета демонстрирует, как электронные сигареты влияют на здоровье полости рта и могут способствовать заболеванию десен.

В частности, оказалось, что у пользователей электронных сигарет есть уникальный оральный микробиом – сообщество бактерий и других микроорганизмов. Оно менее здорово, чем у некурящих, но потенциально здоровее, чем у курильщиков обычных сигарет.

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Для исследования ученые изучили состояние полости рта 84 взрослых из трех групп:

курильщиков сигарет,

пользователей электронных сигарет,

людей, которые никогда не курили.

Заболевание десен оценивали с помощью двух стоматологических осмотров с интервалом в 6 месяцев, во время которых принимали образцы зубного налета для анализа бактерий.

Результаты исследования

У всех участников в начале исследования было какое-то заболевание десен, причем у курильщиков было самое тяжелое заболевание. За ними следовали пользователи электронных сигарет. Через 6 месяцев ученые заметили, что заболевание десен ухудшилось у некоторых участников в каждой группе, в частности, у нескольких пользователей электронных сигарет.

Ключевым показателем заболевания десен является клиническая потеря прикрепления, измеряемая по отделению десенной связки и ткани от поверхности зуба (она приводит к отступлению десен и образованию карманов). Эти карманы являются питомниками бактерий и могут привести к серьезному заболеванию десен. Исследовательская группа обнаружила, что клиническая потеря прикрепления через 6 месяцев была значительно хуже только у курильщиков электронных сигарет, но не у курильщиков и курящих простые сигареты.

Уникальный микробиом

Затем ученые проанализировали бактерии, обнаруженные в образцах зубного налета. Они определили, что у пользователей электронных сигарет микробиом полости рта отличается от микробиомов курильщиков и некурящих.

Но бактериальный состав любителей выкурить электронную сигарету имел удивительно больше общего с курильщиками сигарет, чем с некурящими.

Несколько типов бактерий, в том числе Selenomonas, Leptotrichia и Saccharibacteria было достаточно как у курильщиков, так и у любителей вейпинга. Несколько других бактерий, в частности Fusobacterium и Bacteroidales, связанных с заболеванием десен, особенно преобладали во рту у пользователей электронных сигарет.

Вейпинг, по-видимому, вызывает уникальные закономерности в бактериях и влияет на рост некоторых бактерий способом, подобным курению сигарет, но с собственным профилем и риском для здоровья полости рта.

– сказал один из исследователей Фэнси Сюй.

Исследователи обнаружили, что особый микробиом у пользователей электронных сигарет коррелирует с клиническими показателями десен и изменениями в иммунной среде хозяина. В частности, вейпинг был связан с разными уровнями цитокинов – белков, помогающих регулировать иммунную систему. Некоторые цитокины были связаны с дисбалансом бактерий полости рта и могут усилить заболевание десен, делая людей склонными к воспалению и инфекции.