В Великобритании в апреле планируют начать тестирование системы использования COVID-паспортов. В пилотном режиме ее испытывают при проведении массовых мероприятий.

Где использовать COVID-паспорта Документ будут проверять на музыкальных фестивалях и спортивных мероприятиях. Впервые – 16 апреля на комедийном вечере в Ливерпуле. Читайте также В Зеленского заговорили о паспортах вакцинации: итоги совещания Также COVID-паспорта протестуют: во время полуфинала и финала Кубка Англии,

чемпионата мира по снукеру в Шеффилде,

массового забега в Хартфордшире,

на нескольких мероприятиях в Ливерпуле, среди них них вечеринка в ночном клубе, бизнес-конференция и показ кино в кинотеатре. Завершить тестирование системы планируют к середине мая. Обратите внимание! По данным The Guardian, в британском парламенте не поддерживают идею внедрения внутренних паспортов вакцинации и даже создали альянс, чтобы противостоять этому процессу. Зато в правительстве настаивают на ускорении тестирования системы, чтобы можно было ослабить карантин. Главное о паспортах вакцинации Европейский Союз планирует ввести соответствующий документ с июня 2021 года. Его должны согласовать все 27 государств-членов.

"Паспорт" не будет обязательным, однако облегчит жизнь тем, кто его будет иметь.

Документ будут выдавать только тем, кто привился утвержденными в ЕС вакцинами. Говорится о: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).