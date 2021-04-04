В Великобритании в апреле начнут тестировать паспорта вакцинации
В Великобритании в апреле планируют начать тестирование системы использования COVID-паспортов. В пилотном режиме ее испытывают при проведении массовых мероприятий.
Источник:BBC
Где использовать COVID-паспорта
Документ будут проверять на музыкальных фестивалях и спортивных мероприятиях. Впервые – 16 апреля на комедийном вечере в Ливерпуле.
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Также COVID-паспорта протестуют:
- во время полуфинала и финала Кубка Англии,
- чемпионата мира по снукеру в Шеффилде,
- массового забега в Хартфордшире,
- на нескольких мероприятиях в Ливерпуле, среди них них вечеринка в ночном клубе, бизнес-конференция и показ кино в кинотеатре.
Завершить тестирование системы планируют к середине мая.
Главное о паспортах вакцинации
- Европейский Союз планирует ввести соответствующий документ с июня 2021 года. Его должны согласовать все 27 государств-членов.
- "Паспорт" не будет обязательным, однако облегчит жизнь тем, кто его будет иметь.
- Документ будут выдавать только тем, кто привился утвержденными в ЕС вакцинами. Говорится о: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).
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