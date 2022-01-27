Исследователи из Оксфордского университета ищут добровольцев для участия в испытаниях. Все для того, чтобы выяснить, какой иммунный ответ может предотвратить заражение людей исходным штаммом вируса.
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Цель этого испытания – выяснить, какой уровень иммунного ответа (антител и Т-клеток) необходим нашему организму для предотвращения заражения, когда здоровые люди заражаются вирусом. Это тот иммунный ответ, который затем следует вызвать с помощью новой вакцины. Эксперты работают только со здоровыми молодыми участниками, чтобы изучить, как иммунная система реагирует на вирус.
Что известно об исследовании
- Первая фаза исследования началась в апреле 2021 года.
- Участники должны быть в возрасте от 18 до 30 лет и иметь отличное здоровье.
- В настоящее время ученые устанавливают самую низкую дозу вируса, которая может закрепиться и начать размножаться у вакцинированных или переболевших коронавирусом людей, но практически не вызывает симптомов.
- На втором этапе исследования все участники будут заражены стандартной дозой вируса, установленной на первом этапе.
- Во время исследования будут использоваться исходный штамм из Уханя.
Что ждет участников после инфицирования
Участников поместят на карантин в специально оборудованный больничный блок минимум на 17 дней – за ними будет тщательно следить исследовательская группа. Они пройдут многочисленные медицинские тесты, включая компьютерную томографию легких и МРТ сердца.
Как будут лечить заразившихся
Риски для участников обещают свести к минимуму. Добровольцам, которым не повезет, и симптомы таки разовьются, сразу же окажут медицинскую помощь – их будут лечить моноклональными антителами Regeneron.
Их выпишут из карантинного отделения только тогда, когда они выздоровеют. Полная продолжительность исследования составит 12 месяцев, включая, по меньшей мере, 5 визитов пациентов после выписки. Участие в исследовании полностью добровольное.