Исследователи из Оксфордского университета ищут добровольцев для участия в испытаниях. Все для того, чтобы выяснить, какой иммунный ответ может предотвратить заражение людей исходным штаммом вируса.

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Цель этого испытания – выяснить, какой уровень иммунного ответа (антител и Т-клеток) необходим нашему организму для предотвращения заражения, когда здоровые люди заражаются вирусом. Это тот иммунный ответ, который затем следует вызвать с помощью новой вакцины. Эксперты работают только со здоровыми молодыми участниками, чтобы изучить, как иммунная система реагирует на вирус.

Что известно об исследовании

Первая фаза исследования началась в апреле 2021 года.

Участники должны быть в возрасте от 18 до 30 лет и иметь отличное здоровье.

В настоящее время ученые устанавливают самую низкую дозу вируса, которая может закрепиться и начать размножаться у вакцинированных или переболевших коронавирусом людей, но практически не вызывает симптомов.

На втором этапе исследования все участники будут заражены стандартной дозой вируса, установленной на первом этапе.

Во время исследования будут использоваться исходный штамм из Уханя.

Что ждет участников после инфицирования

Участников поместят на карантин в специально оборудованный больничный блок минимум на 17 дней – за ними будет тщательно следить исследовательская группа. Они пройдут многочисленные медицинские тесты, включая компьютерную томографию легких и МРТ сердца.

Как будут лечить заразившихся

Риски для участников обещают свести к минимуму. Добровольцам, которым не повезет, и симптомы таки разовьются, сразу же окажут медицинскую помощь – их будут лечить моноклональными антителами Regeneron.

Их выпишут из карантинного отделения только тогда, когда они выздоровеют. Полная продолжительность исследования составит 12 месяцев, включая, по меньшей мере, 5 визитов пациентов после выписки. Участие в исследовании полностью добровольное.