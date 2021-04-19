Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила клинические испытания, в ходе которых добровольцев будут подвергать воздействию SARS-Cov-2, чтобы больше узнать о механизме заражения и эффективности различных видов лечения.

Как происходило исследование

В феврале группа ученых из Великобритании объявила о готовности приступить к "контрольным испытаниям", в которых примут участие 90 человек 18-30 лет.

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По словам специалистов, эксперимент поможет улучшить понимание как самого вируса, так и развитие заболевания COVID-19, и это ускорит разработку новых методов лечения и профилактики. Ученые также смогут узнать, может ли вакцина предотвращать не только заболевания, но и передачу инфекции другим людям.

Преднамеренное повторное заражение коронавирусом

В первом этапе исследований принимают участие 64 добровольца, которые уже перенесли COVID-19 не менее трех месяцев назад. Ученым нужно рассчитать минимальную дозу коронавируса, которая позволит ему размножаться в организме, не вызывая симптомов COVID-19. На второй фазе испытаний, которая стартует летом, участники будут подвергаться влиянию этой дозы вируса.

Затем, добровольцев поместят в карантин минимум на 17 дней, где они будут находиться под наблюдением врачей, и в случае появления симптомов получат лечение антителами.

Информация, полученная в ходе исследования, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения коронавирусом и на какой срок,

– объяснили ученые.

Ученые добавили, что эта работа поможет также понять, какие иммунные реакции защищают от повторного заражения.



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