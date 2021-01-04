В понедельник, 4 января, в Великобритании начали массовую вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцину введут пациентам в "немногих" больницах в Соединенном королевстве.

Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии) и один в Оксфорде, сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

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Всего вакцина будет доступна в более чем 700 пунктах вакцинации.

В начале декабря в стране уже начали вакцинировать людей препаратом от Pfizer и BioNTech.

Что известно о вакцине AstraZeneca