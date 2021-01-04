В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса препаратом от AstraZeneca
В понедельник, 4 января, в Великобритании начали массовую вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцину введут пациентам в "немногих" больницах в Соединенном королевстве.
Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии) и один в Оксфорде, сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
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Всего вакцина будет доступна в более чем 700 пунктах вакцинации.
В начале декабря в стране уже начали вакцинировать людей препаратом от Pfizer и BioNTech.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- AsrtaZeneca (Оксфордского университета) сообщила об эффективности вакцины в среднем в 70%. Эффективность возросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу.
- Оксфордскую вакцину нужно отправлять в центры вакцинации в рефрижераторных фургонах или прохладных коробках и хранить в специальном холодильнике для вакцин между 2 и 8 градусами по Цельсию и защищать от света.
- Вакцина AsrtaZeneca будет гораздо дешевле своих конкурентов, компания заявляет, что она будет стоить "столько же, сколько чашка кофе".
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