Вакцинация детей в Великобритании

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави. Местный Минздрав рекомендует молодым людям получить одну дозу вакцины Pfizer.

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Главные медицинские советники правительства считают, что прививки этой группы помогут избежать перебоев с работой школ. Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать ее планируют, в том числе и на базе школ.

Для прививки необходимо согласие родителей. Хотя, если ребенок и родители имеют противоположные взгляды на вакцинацию, то ребенок может самостоятельно принимать взвешенное решение, тогда последнее слово за ним.

Какой результат это даст

Дети, имеющие проблемы со здоровьем и те, кто живет с людьми в группе риска, могут получить две дозы вакцины. Это примерно каждый восьмой из трех миллионов детей в этой возрастной группе.

По подсчетам, это поможет предотвратить 30 тысяч инфекций в Англии в период с октября по март. Это, в свою очередь, сэкономит 110 тысяч дней пропущенного очного обучения или один день на каждые 20 учеников.

Вакцинация детей в Европе