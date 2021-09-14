В Великобритании начинают вакцинацию подростков против COVID-19
Источник:BBC
Великобритания со следующей недели начнет присылать первые приглашения на прививку против коронавируса детям 12 – 15 лет.
Вакцинация детей в Великобритании
Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави. Местный Минздрав рекомендует молодым людям получить одну дозу вакцины Pfizer.
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Главные медицинские советники правительства считают, что прививки этой группы помогут избежать перебоев с работой школ. Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать ее планируют, в том числе и на базе школ.
Для прививки необходимо согласие родителей. Хотя, если ребенок и родители имеют противоположные взгляды на вакцинацию, то ребенок может самостоятельно принимать взвешенное решение, тогда последнее слово за ним.
Какой результат это даст
Дети, имеющие проблемы со здоровьем и те, кто живет с людьми в группе риска, могут получить две дозы вакцины. Это примерно каждый восьмой из трех миллионов детей в этой возрастной группе.
По подсчетам, это поможет предотвратить 30 тысяч инфекций в Англии в период с октября по март. Это, в свою очередь, сэкономит 110 тысяч дней пропущенного очного обучения или один день на каждые 20 учеников.
Вакцинация детей в Европе
- В мае Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Pfizer для детей от 12 до 15 лет.
- Дания (от 12 до 15 лет) и Испания (от 12 до 19 лет) пока сделали прививки большей части своего детского населения по крайней мере одной дозой.
- Франция также быстро движется: 66% людей в возрасте от 12 до 17 лет сейчас получили одну дозу.
- В июне ученые Германии рекомендовали вакцину только детям в возрасте от 12 до 15 лет с проблемами здоровья. Но в августе, после того, как вариант Дельта начал распространяться, эти рекомендации расширили для всех детей с 12 лет.
- В Швеции дети в возрасте от 12 до 15 лет имеют право на вакцинацию, только если у них есть заболевания легких, тяжелая астма или иное состояние риска.
- В Норвегии прививки рекомендовали детям в возрасте от 12 до 15 лет, но будет предложено только первую дозу, а решение о второй дозе примут позже.