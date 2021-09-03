Не ГМО
Ученые выводят более полезную пшеницу без генетической модификации. Они не будут добавлять новые признаки растению, просто подготовят новую редакцию ДНК растения. Таким образом все мутации будут происходить естественным путем.
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Гены пшеницы поправили с помощью технологии CRISPR. Благодаря ей уже выращиваются безглютеновые зерновые и рис, который дает на 30 % больше зерна с каждого растения.
Экспериментом займется компания Rothamsted Research в Хартфордшире. Это один из старейших сельскохозяйственных исследовательских институтов мира. Испытания продлятся до 2026 года.
Что известно о CRISPR / Cas9
- CRISPR / Cas9, технология редактирования генома, "генетические ножницы", которые способны разрезать ДНК в точно выбранном месте.
- Технология CRISPR / Cas9 меняет взгляд на наследственные заболевания. Если сейчас мы боремся с их симптомами, то с ее помощью можно будет по-настоящему вылечить, то есть "вырезать" сломанные участки генома.
- За разработку способа их применения Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию в октябре 2020 года.
- С помощью технологии первое удалось безопасно скорректировать ДНК и вылечить муковисцидоз.
- Также ее успешно применили для лечения агрессивной формы лейкоза.
- Недавно ученые вывели новую технологию CRISPR/Cas, которая работает не с ДНК, а с РНК, а также имеет ряд уникальных биологических свойств, которые были недоступны медицине ранее.