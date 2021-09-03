В Великобритании начнут выращивать мутировавшую пшеницу, которая поможет в борьбе раком

В Великобритании начинают первый эксперимент по выращиванию пшеницы с пониженным содержанием аспарагина – аминокислоты, которая при выпечке или жарке превращается в вещество акриламид, которое может вызвать рак.

Не ГМО

Ученые выводят более полезную пшеницу без генетической модификации. Они не будут добавлять новые признаки растению, просто подготовят новую редакцию ДНК растения. Таким образом все мутации будут происходить естественным путем.

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Гены пшеницы поправили с помощью технологии CRISPR. Благодаря ей уже выращиваются безглютеновые зерновые и рис, который дает на 30 % больше зерна с каждого растения.

Экспериментом займется компания Rothamsted Research в Хартфордшире. Это один из старейших сельскохозяйственных исследовательских институтов мира. Испытания продлятся до 2026 года.

Что известно о CRISPR / Cas9