В Великобритании насчитали набольшее количество смертей от COVID-19 с марта
Источник:Sky News
В Великобритании стремительно растет число новых случаев заболевания COVID-19. Показатели приближаются к самым высоким в мире.
По данным портала Worldometers, Королевство сейчас на 4 месте в мире по общему количеству выявленных больных за все время пандемии (более 8,5 миллиона). Но по количеству в настоящее время выявленных новых случаев – уже на втором (после США).
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Коронавирус в Великобритании: ситуация угрожающая
В течение последних дней в Великобритании количество ежедневно фиксированных новых случаев инфицирования коронавирусом превышает 40 тысяч. А смертность – самая высокая за 7 месяцев (223 человека – 6 показатель в мире).
Премьер-министр правительства страны Борис Джонсон заверил, что "очень внимательно следит" за ежедневными эпидемическим данными. Особенно власти обеспокоены критическим ростом числа госпитализированных в тяжелом состоянии.
Обратите внимание и на следующее:
- В Великобритании зафиксировали циркуляцию нового опасного штамма коронавируса AY.4.2.
- В Украине ситуация тоже ухудшается. В частности, во Львове врачи заявили, что вирус становится агрессивнее.