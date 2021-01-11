Правительство Великобритании обеспокоено распространением коронавируса в супермаркетах из-за несоблюдения социального дистанцирования и масочного режима. Британцев предупреждают о возможном усилении ограничительных мер.

Британцев призвали быть ответственными и учитывать риски заражения коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави, который отвечает за вакцинацию от коронавируса, информирует Sky News.

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Что сказал чиновник

Мы обеспокоены тем, что, например, в супермаркетах мы должны убедиться, что люди действительно носят маски и соблюдают правила одностороннего движения в супермаркетах,

– сказал Захави.

Представитель британского Минздрава призвал людей в течение следующих нескольких недель вести себя так, будто они являются носителями коронавируса. Каждое социальное взаимодействие, подчеркнул Захави, может быть случаем передачи COVID-19.

О возможном усилении карантина

Ответственный за вакцинацию отметил, что правительство "не хочет вводить более жесткие карантинные меры". В то же время он предположил, что существующие ограничения все-таки могут усилить.

Важно! Из-за нового штамма коронавируса, который является более заразным, темпы распространении болезни в Великобритании существенно ускорились. Сейчас в стране зафиксировали более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом и 81 567 смертей.