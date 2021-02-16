Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, который уже успел распространиться в 10 странах.

Новая разновидность коронавируса была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах. Он получил название B1525.

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В Великобритании уже зарегистрировано 32 случая заболевания. Самые ранние случаи инфицирования были датированы декабрем и появились в Британии и Нигерии.

Ученые считают, что новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117. Также исследователи беспокоятся о том, B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидному белку, который делает вирус более стойким к антител.

К слову, этот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

Ранее в ВОЗ сообщили, что новые виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться.