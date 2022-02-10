Один из инфицированных выздоровел, а другому окажут специализированную помощь в фонде Royal Free London NHS Foundation Trust.

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Еще один пациент, который вероятно заразился, находится в больнице Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.

Мы можем подтвердить, что два случая лихорадки Ласса были обнаружены в Англии и еще один вероятный случай находится на стадии расследования. Инфицированные из одной семьи, случаи инфицирования связаны с недавним путешествием в Западную Африку,
– рассказала главная медицинская советница UKHSA Сюзан Хопкинс.

Вирус Ласса – что это?

Острое вирусное геморрагическое заболевание, что вызывается вирусом Ласса. Люди обычно инфицируются вирусом из-за контакта с пищей или предметами домашнего обихода, загрязненными мочой или фекалиями инфицированных крыс. Кроме того, вирус может передаваться через инфицированные биологические жидкости.

Большинство людей с лихорадкой Ласса полностью выздоравливают, однако у некоторых людей может развиться тяжелое течение болезни.

Что известно о лихорадке Ласса

Источник: ВОЗ

Известно, что лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии, но иногда случаи заболевания встречаются и в других странах Западной Африки.

Летальность от болезни составляет 1%, а среди госпитализированных пациентов – до 15%. Шансы на выживаемость растут, если начать лечение на ранних стадиях заболевания.

Симптомы и последствия болезни

  • Инкубационный период лихорадки Ласса длится от 6 до 21 дня. Ранние симптомы заболевания, такие как высокая температура, общая слабость и недомогание начинаются постепенно.
  • Через несколько дней могут появиться головная боль, боли в горле, боли в мышцах, боли в груди, тошнота, рвота, диарея, кашель и боли в животе.
  • При тяжелых формах болезни может развиться отек лица, появиться жидкость в легочных пазухах, начаться кровотечение изо рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта, а также упасть артериальное давление.
  • Позже у пациента может наступить шок, судороги, тремор, дезориентация и кома. У 25% вылечившихся пациентов развивается глухота. У половины этих пациентов происходит частичное возвращение слуха через 1 – 3 месяца. В период выздоровления может наблюдаться временное выпадение волос и нарушение ходьбы.
  • Смерть обычно наступает в течение 14 дней после появления симптомов болезни. Заболевание протекает особенно тяжело на поздних стадиях беременности, при этом уровни материнской смертности и потери плода в течение последнего триместра превышают 80%.