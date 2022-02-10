Один из инфицированных выздоровел, а другому окажут специализированную помощь в фонде Royal Free London NHS Foundation Trust.

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Еще один пациент, который вероятно заразился, находится в больнице Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.

Мы можем подтвердить, что два случая лихорадки Ласса были обнаружены в Англии и еще один вероятный случай находится на стадии расследования. Инфицированные из одной семьи, случаи инфицирования связаны с недавним путешествием в Западную Африку,

– рассказала главная медицинская советница UKHSA Сюзан Хопкинс.

Вирус Ласса – что это? Острое вирусное геморрагическое заболевание, что вызывается вирусом Ласса. Люди обычно инфицируются вирусом из-за контакта с пищей или предметами домашнего обихода, загрязненными мочой или фекалиями инфицированных крыс. Кроме того, вирус может передаваться через инфицированные биологические жидкости.

Большинство людей с лихорадкой Ласса полностью выздоравливают, однако у некоторых людей может развиться тяжелое течение болезни.

Справка. С 1980 года в Великобритании было зарегистрировано 8 случаев лихорадки Ласса, завезенных в страну. Последние 2 случая зафиксировали в 2009 году. Ни в одном из этих случаев не было свидетельств дальнейшей передачи.

Что известно о лихорадке Ласса

Источник: ВОЗ

Известно, что лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии, но иногда случаи заболевания встречаются и в других странах Западной Африки.

Летальность от болезни составляет 1%, а среди госпитализированных пациентов – до 15%. Шансы на выживаемость растут, если начать лечение на ранних стадиях заболевания.

Симптомы и последствия болезни