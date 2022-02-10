В Великобритании обнаружили редкий вирус Ласса: чем он опасен
Источник:GOV.UK
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании подтвердило, что у двух человек диагностировали лихорадку Ласса. Еще один вероятный случай расследуется.
Один из инфицированных выздоровел, а другому окажут специализированную помощь в фонде Royal Free London NHS Foundation Trust.
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Еще один пациент, который вероятно заразился, находится в больнице Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.
Мы можем подтвердить, что два случая лихорадки Ласса были обнаружены в Англии и еще один вероятный случай находится на стадии расследования. Инфицированные из одной семьи, случаи инфицирования связаны с недавним путешествием в Западную Африку,
– рассказала главная медицинская советница UKHSA Сюзан Хопкинс.
Вирус Ласса – что это?
Большинство людей с лихорадкой Ласса полностью выздоравливают, однако у некоторых людей может развиться тяжелое течение болезни.Справка. С 1980 года в Великобритании было зарегистрировано 8 случаев лихорадки Ласса, завезенных в страну. Последние 2 случая зафиксировали в 2009 году. Ни в одном из этих случаев не было свидетельств дальнейшей передачи.
Что известно о лихорадке Ласса
Источник: ВОЗ
Известно, что лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии, но иногда случаи заболевания встречаются и в других странах Западной Африки.
Летальность от болезни составляет 1%, а среди госпитализированных пациентов – до 15%. Шансы на выживаемость растут, если начать лечение на ранних стадиях заболевания.
Симптомы и последствия болезни
- Инкубационный период лихорадки Ласса длится от 6 до 21 дня. Ранние симптомы заболевания, такие как высокая температура, общая слабость и недомогание начинаются постепенно.
- Через несколько дней могут появиться головная боль, боли в горле, боли в мышцах, боли в груди, тошнота, рвота, диарея, кашель и боли в животе.
- При тяжелых формах болезни может развиться отек лица, появиться жидкость в легочных пазухах, начаться кровотечение изо рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта, а также упасть артериальное давление.
- Позже у пациента может наступить шок, судороги, тремор, дезориентация и кома. У 25% вылечившихся пациентов развивается глухота. У половины этих пациентов происходит частичное возвращение слуха через 1 – 3 месяца. В период выздоровления может наблюдаться временное выпадение волос и нарушение ходьбы.
- Смерть обычно наступает в течение 14 дней после появления симптомов болезни. Заболевание протекает особенно тяжело на поздних стадиях беременности, при этом уровни материнской смертности и потери плода в течение последнего триместра превышают 80%.