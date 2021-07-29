Данные симптомы коронавируса выявили у 2278 привитых британцев, которые получили положительный результат на Covid-19 и зарегистрировали признаки болезни в приложении ZOE Symptom Tracker.
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Проанализированную информацию эксперты сравнили с данными о вакцинированных людях с отрицательным тестом и невакцинированными взрослыми с положительным результатом.
Нехарактерный для вируса симптом
По словам экспертов, чихание не является распространенным симптомом вируса и скорее связан с простудой или аллергией. В то же время они заявили, что люди, которые были вакцинированы, а затем заболели Covid-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме, чем те, у кого не было прививки. Однако специалисты не раскрывают, относятся ли эти данные к британцам с двойным уколом, или к людям, которые имеют только одну дозу.
Частое чихание может быть потенциальным признаком того, что в вакцинованного человека имеется Covid-19. Поэтому нужно пройти тест и самоизолироваться, чтобы защитить своих друзей, семью и коллег,
- отметили они.
Поскольку чихание сильно способствует распространению вируса, они рекомендуют принимать меры, чтобы свести к минимуму угрозу распространения. Рецепт прост и уже известен всем:
- во время чихания прикрываться салфеткой или сгибом локтя;
- не касаться глаз, носа и рта, пока не помоете руки.
4 основных симптома Covid-19 среди вакцинированных
Эксперты также выдели 4 ключевых симптома, которые проявляются у вакцинированных британцев. Среди них:
- Чиханье;
- Головная боль;
- Насморк;
- Больное горло.