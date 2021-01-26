Житель британского графства Эссекс вызвал полицию, увидев на улице людей, толпящихся у стен местного масонского зала. Однако, как выяснили приехавшие полицейские, "тусовщиками" оказались пенсионеры, спокойно ожидавшие вакцинации против коронавируса.

Источник: Mixmag

Председатель масонского зала Деннис Баум сказал, что было очень смешно, когда приехала полиция, поскольку им сообщили, что там состоялся "рейв", но обнаружили лишь 80 и 90-летних людей с палочками или в инвалидных колясках.

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Толпа образовалась, поскольку вакцину поставляли в течение дня. Пенсионеры приезжали на машинах, поэтому со временем, когда очередь увеличилась, они стали создавать пробки на дорогах.

Прибывшие полицейские помогли их устранить и вернулись позже в тот же день, чтобы проверить, все ли идет беспрепятственно для тех, кто получает прививку.



Очередь за вакциной в Великобритании / Фото Mixmag

Полицейские сообщили: если люди грубо нарушают правила, тогда они реагируют должным образом. Но в этой ситуации гражданам была нужна помощь, поэтому вызов нельзя назвать бесполезным.

Вакцинация в Великобритании