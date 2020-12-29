Бой ожирению: в Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи
В Великобритании хотят решить проблему с ожирением населения. Начнут с рекламы – ограничат акции по вредным продуктам. Также больше нельзя будет бесплатно доливать газированные напитки в заведениях питания.
Новые правила начнут действовать с апреля 2022 года
Новые правила будут действовать с апреля 2022 года. Об этом информирует The Guardian.
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Именно с этого времени британцы больше не услышат рекламы вроде "покупаешь один – второй бесплатно", если она будет касаться еды с большим содержанием жиров, сахара и соли.
Нездоровую пищу не будут рекламировать на кассах
В целом рекламу нездоровой пищи запретят на кассах в супермаркетах и при входе в магазины.
Розничные продавцы больше не смогут соблазнить нас импульсивно покупать сладости на кассах супермаркетов. Новые правила будут действовать только с 2022 года, поэтому розничная и пищевая промышленность имеет достаточно времени для подготовки и перевода своих рекламных акций,
– отметила Кэролайн Керни, представительница Альянса здравоохранения.
Почти две трети британцев имеют лишний вес
Отметим, что в британском правительстве подсчитали, что почти две третьих взрослых в Объединенном Королевстве имеют лишний вес. Ожирением страдает и каждый третий ребенок, который выпускается из начальной школы.
В Британии уже стартовала кампания по улучшению здоровья
Еще в июле 2020 года, из-за пандемии коронавируса, глава правительства Борис Джонсон объявил о старте кампании по улучшению здоровья. Так как именно ожирение является одним из фактором осложнения во время инфицирования коронавирусом.
Для кого будут применять новые правила относительно рекламы?Ограничения будут действовать только для компаний, в которых работают больше 50 человек, и в заведения площадью более 185 квадратных метров.
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