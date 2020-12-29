В Великобритании хотят решить проблему с ожирением населения. Начнут с рекламы – ограничат акции по вредным продуктам. Также больше нельзя будет бесплатно доливать газированные напитки в заведениях питания.

Новые правила начнут действовать с апреля 2022 года

Новые правила будут действовать с апреля 2022 года. Об этом информирует The Guardian.

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Именно с этого времени британцы больше не услышат рекламы вроде "покупаешь один – второй бесплатно", если она будет касаться еды с большим содержанием жиров, сахара и соли.

Нездоровую пищу не будут рекламировать на кассах

В целом рекламу нездоровой пищи запретят на кассах в супермаркетах и при входе в магазины.

Розничные продавцы больше не смогут соблазнить нас импульсивно покупать сладости на кассах супермаркетов. Новые правила будут действовать только с 2022 года, поэтому розничная и пищевая промышленность имеет достаточно времени для подготовки и перевода своих рекламных акций,

– отметила Кэролайн Керни, представительница Альянса здравоохранения.

Почти две трети британцев имеют лишний вес

Отметим, что в британском правительстве подсчитали, что почти две третьих взрослых в Объединенном Королевстве имеют лишний вес. Ожирением страдает и каждый третий ребенок, который выпускается из начальной школы.

Обратите внимание! В Минздраве Британии говорят, что британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем нужно.

В Британии уже стартовала кампания по улучшению здоровья

Еще в июле 2020 года, из-за пандемии коронавируса, глава правительства Борис Джонсон объявил о старте кампании по улучшению здоровья. Так как именно ожирение является одним из фактором осложнения во время инфицирования коронавирусом.