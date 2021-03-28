В Великобритании от COVID-19 вакцинировали более 30 миллионов человек
В Великобритании уже более 30 миллионов граждан получили прививки от коронавируса. Таким образом вакцинировались уже 57% взрослого населения.
Источник:The Guardian
По состоянию на воскресенье, 28 марта, первую дозу лекарств против COVID-19 вкололи 30 151 287 лицам, а вторую дозу – 3,5 миллиона человек (6% взрослого населения).
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Отмечается, что властям страны удастся до 15 апреля уложиться в сроки вакцинации людей в возрасте от 50 лет, которые находятся в группе риска.
Ситуация с коронавируса в Великобритании: коротко
- По состоянию на 28 марта в стране на коронавирусом заболели более 4 миллионов 333 тысяч человек.
- Победить смертельную болезнь смогли более 3 миллионов 800 тысяч граждан. Умерли от инфекции 126 тысяч человек.
- За прошедшие сутки, 27 марта, зафиксировали 3862 случая COVID-19.
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