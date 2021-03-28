В Великобритании уже более 30 миллионов граждан получили прививки от коронавируса. Таким образом вакцинировались уже 57% взрослого населения.

По состоянию на воскресенье, 28 марта, первую дозу лекарств против COVID-19 вкололи 30 151 287 лицам, а вторую дозу – 3,5 миллиона человек (6% взрослого населения).

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Отмечается, что властям страны удастся до 15 апреля уложиться в сроки вакцинации людей в возрасте от 50 лет, которые находятся в группе риска.

Ситуация с коронавируса в Великобритании: коротко