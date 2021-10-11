В Великобритании открыли секс-шоп для больных раком

Двое художников, которые ранее болели раком, открыли в Великобритании первый секс-шоп для онкобольных. Там можно купить не только секс-игрушки, но и артобъект.

Почему открыли такой магазин

Чтобы помочь людям с раком жить полноценной жизнью, художники проконсультировались с юристами, врачами, психологами, сексологами и онкобольными. Кроме стандартных товаров на сайте проекта можно найти практические советы о том, "как решиться на сложный разговор".

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Люди не умеют говорить о раке, так же как не умеют говорить о сексе,

– отметил один из основателей магазина Брайан Лобель.

По его словам, идея заключалась в том, чтобы войти в этот относительный вакуум, где люди не говорят об этих проблемах, и наполнить его множеством вариантов, возможностей, ресурсов и вдохновением.

Как магазин помогает людям

"Рак и его лечение часто имеют серьезные последствия для половой жизни человека", – объясняет основательница магазина Джун Лин Го. Операции могут привести к удалению частей органов или образованию рубцов, тогда как химиетерапия и лучевая терапия имеют широкий спектр побочных эффектов, от истощения и колебания веса, до эректильной дисфункции, сухости влагалища и повышенного риска инфекции.

По словам учредителей, магазин пользуется популярностью. "Если у вас проблема, вы покупаете продукт для ее решения. Но мы осознаем, что не все проблемы, которые возникают у людей, связанные с раком и половой близостью, могут быть решены с помощью наших продуктов", – отметил Брайан.