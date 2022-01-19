Омикрон отступает
В Великобритании стабилизировалась ситуация с COVID-19, в частности считают, что пик волны Омикрон миновал.
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Наши ученые считают, что волна штамма Омикрон, вероятно, уже достигла пика на национальном уровне,
– отметил Джонсон.
Премьер также добавил, динамика заболеваемости положительная – снизилось количество пациентов в реанимациях.
Большинство ограничений отменяют
Борис Джонсон объявил об отмене введенных ранее ограничений. В частности, предъявление вакцинных паспортов станет не обязательным при посещении массовых мероприятий и ночных клубов.
Кроме того, отменяют ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.
Работодателям не будут рекомендовать переводить работников на удаленную работу.
Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать,
– сказал премьер.
Ранее жителям Англии, которые с помощью самотестирования определят, что инфицированы коронавирусом, но не имеют симптомов, позволили не проводить дополнительно ПЦР-тест.
Британия пережила серьезную волну Омикрона
- В Великобритании долгое время фиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Причиной новой волны стал штамм Омикрон.
- В течение декабря 2021 количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании росло очень быстро. Например, 29 и 30 декабря сообщали ежедневно о почти 200 тысячах новых больных.
- Именно в Великобритании заявили о первой смерти в результате инфицирования Омикроном.
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