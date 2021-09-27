Согласно правительственным данным, две прививки получили более 44,7 миллиона человек. Это составляет чуть более 66,6% населения Соединенного Королевства.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Вакцинация в Великобритании

В общем страна использует 4 одобренные вакцины от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Кроме этого, в четверг, 16 сентября, Великобритания начала кампанию ревакцинации против COVID-19 для лиц старше 50 лет и других приоритетных групп.

Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) также рекомендовал использовать прививки Pfizer/BioNTech в бустерной кампании или, в качестве альтернативы, половину дозы вакцины Moderna.

Правительство также решило продолжить массовую вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая, по словам Национальной службы здравоохранения, должна была начаться в школах еще от 20 сентября.

Другие страны привили большинство населения

Среди других стран мира, которые уже преодолели этот рубеж:

в Канаде полностью привили не менее 70% населения;

в Чили – 73%;

Сингапуре – 76%.

Относительно европейских стран, которые также опередили Великобританию в достижении отметки в две трети полностью привитых:

Италия – 67%;

Бельгия – 71%;

Ирландия – 73%;

Испания – 77%.

Однако Португалия продолжает лидировать в мире: не менее 84% ее населения получили две дозы вакцины.

Коронавирус в мире: общая статистика

Источник: Университет Хопкинса