Согласно правительственным данным, две прививки получили более 44,7 миллиона человек. Это составляет чуть более 66,6% населения Соединенного Королевства.
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Вакцинация в Великобритании
В общем страна использует 4 одобренные вакцины от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.
Кроме этого, в четверг, 16 сентября, Великобритания начала кампанию ревакцинации против COVID-19 для лиц старше 50 лет и других приоритетных групп.
Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) также рекомендовал использовать прививки Pfizer/BioNTech в бустерной кампании или, в качестве альтернативы, половину дозы вакцины Moderna.
Правительство также решило продолжить массовую вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая, по словам Национальной службы здравоохранения, должна была начаться в школах еще от 20 сентября.
Другие страны привили большинство населения
Среди других стран мира, которые уже преодолели этот рубеж:
- в Канаде полностью привили не менее 70% населения;
- в Чили – 73%;
- Сингапуре – 76%.
Относительно европейских стран, которые также опередили Великобританию в достижении отметки в две трети полностью привитых:
- Италия – 67%;
- Бельгия – 71%;
- Ирландия – 73%;
- Испания – 77%.
Однако Португалия продолжает лидировать в мире: не менее 84% ее населения получили две дозы вакцины.
Коронавирус в мире: общая статистика
Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на утро 27 сентября во мире обнаружили более 231,8 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
- Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42,9 миллиона. В общем COVID-19 унес жизни более 688 тысяч американцев.