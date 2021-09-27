В Великобритании полностью вакцинировали от коронавируса более двух третей населения

Великобритания стала одной из немногих стран, которые привили более половины жителей страны. Там укол от коронавируса получили более двух третей всего населения.

Согласно правительственным данным, две прививки получили более 44,7 миллиона человек. Это составляет чуть более 66,6% населения Соединенного Королевства.

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Вакцинация в Великобритании

В общем страна использует 4 одобренные вакцины от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Кроме этого, в четверг, 16 сентября, Великобритания начала кампанию ревакцинации против COVID-19 для лиц старше 50 лет и других приоритетных групп.

Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) также рекомендовал использовать прививки Pfizer/BioNTech в бустерной кампании или, в качестве альтернативы, половину дозы вакцины Moderna.

Правительство также решило продолжить массовую вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая, по словам Национальной службы здравоохранения, должна была начаться в школах еще от 20 сентября.

Другие страны привили большинство населения

Среди других стран мира, которые уже преодолели этот рубеж:

в Канаде полностью привили не менее 70% населения;

в Чили – 73%;

Сингапуре – 76%.

Относительно европейских стран, которые также опередили Великобританию в достижении отметки в две трети полностью привитых:

Италия – 67%;

Бельгия – 71%;

Ирландия – 73%;

Испания – 77%.

Однако Португалия продолжает лидировать в мире: не менее 84% ее населения получили две дозы вакцины.

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Источник: Университет Хопкинса