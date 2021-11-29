Сейчас бустерную дозу советуют делать через полгода после второй прививки. Впрочем, в Великобритании убеждены, что этот промежуток стоит сократить до 3 месяцев.
Важно Moderna и Pfizer готовятся выпустить вакцину от штамма Омикрон
Детей от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через 3 месяца после первой.
Возможна новая волна COVID-19
Кроме того, ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Все это для того, чтобы помочь остановить потенциальную волну, вызванную новым вариантом Омикрон.
"С любой вакциной во время пандемии мы получаем наибольшую пользу для отдельных людей и общества. Мы хотим обеспечить бустерные дозы достаточно рано, чтобы подготовиться к любой возможной волне", – заявил профессор Вэй Шен Лим.
Все, что известно о новом варианте коронавируса Омикрон – мы собрали в одном материале.