Сейчас бустерную дозу советуют делать через полгода после второй прививки. Впрочем, в Великобритании убеждены, что этот промежуток стоит сократить до 3 месяцев.

Важно Moderna и Pfizer готовятся выпустить вакцину от штамма Омикрон

Детей от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через 3 месяца после первой.

Возможна новая волна COVID-19

Кроме того, ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Все это для того, чтобы помочь остановить потенциальную волну, вызванную новым вариантом Омикрон.

"С любой вакциной во время пандемии мы получаем наибольшую пользу для отдельных людей и общества. Мы хотим обеспечить бустерные дозы достаточно рано, чтобы подготовиться к любой возможной волне", – заявил профессор Вэй Шен Лим.

Справка. В настоящее время в Великобритании обнаружили 11 случаев заражения вариантом Омикрон. Агентство здравоохранения страны сообщило, что последние два случая связаны с путешествиями в Южную Африку.

Все, что известно о новом варианте коронавируса Омикрон – мы собрали в одном материале.