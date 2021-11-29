В Великобритании предложили ревакцинироваться через 3 месяца после прививки

Советники правительства Великобритании по вакцинации заявили, что нужно повторно прививать всех людей старше 18 лет. Также следует сократить перерыв между прививками.

Сейчас бустерную дозу советуют делать через полгода после второй прививки. Впрочем, в Великобритании убеждены, что этот промежуток стоит сократить до 3 месяцев.

Важно Moderna и Pfizer готовятся выпустить вакцину от штамма Омикрон

Детей от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через 3 месяца после первой.

Возможна новая волна COVID-19

Кроме того, ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Все это для того, чтобы помочь остановить потенциальную волну, вызванную новым вариантом Омикрон.

"С любой вакциной во время пандемии мы получаем наибольшую пользу для отдельных людей и общества. Мы хотим обеспечить бустерные дозы достаточно рано, чтобы подготовиться к любой возможной волне", – заявил профессор Вэй Шен Лим.

В настоящее время в Великобритании обнаружили 11 случаев заражения вариантом Омикрон. Агентство здравоохранения страны сообщило, что последние два случая связаны с путешествиями в Южную Африку.

Все, что известно о новом варианте коронавируса Омикрон – мы собрали в одном материале.