В Великобритании обнаружили новый штамм коронавирус с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. По состоянию на 16 апреля более 70 человек инфицированы новым штаммом.

Эксперты опасаются, что новый вирус, вероятнее всего, может быть более заразным или же менее восприимчивым к вакцинам.

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Так, новый штамм коронавируса уже обнаружили у 77 человек. В частности, 73 жителей Англии и еще четыре – Шотландии.

В настоящее время новый вариант коронавируса вызывает обеспокоенность из-за особенностей двух мутаций в шиповом белке, объединенном в одном и том же вирусе.

Эти две мутации, которые работают вместе, могут быть гораздо более проблематичными, чем "южноафриканские" и "бразильские" варианты, в которых есть только одна мутация,

– заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

К слову, в начале апреля в Индии обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали "двойной мутант". Такое название возникло потому, что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.

Известно, что Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19. В Минздраве страны сообщают, что за минувшие сутки зафиксировали свыше 217 тысяч новых больных, а 1 185 человек умерли.

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