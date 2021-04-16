В Великобритании распространяется еще более заразный штамм коронавируса
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавирус с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. По состоянию на 16 апреля более 70 человек инфицированы новым штаммом.
Источник:Sky News
Эксперты опасаются, что новый вирус, вероятнее всего, может быть более заразным или же менее восприимчивым к вакцинам.
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Так, новый штамм коронавируса уже обнаружили у 77 человек. В частности, 73 жителей Англии и еще четыре – Шотландии.
В настоящее время новый вариант коронавируса вызывает обеспокоенность из-за особенностей двух мутаций в шиповом белке, объединенном в одном и том же вирусе.
Эти две мутации, которые работают вместе, могут быть гораздо более проблематичными, чем "южноафриканские" и "бразильские" варианты, в которых есть только одна мутация,
– заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.
К слову, в начале апреля в Индии обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали "двойной мутант". Такое название возникло потому, что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.
Известно, что Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19. В Минздраве страны сообщают, что за минувшие сутки зафиксировали свыше 217 тысяч новых больных, а 1 185 человек умерли.
Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала
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