Великобритания разработала план, который позволяет вводить пациентам различные вакцины против коронавируса во время первой и второй инъекции. Но только при определенных обстоятельствах.

Этот метод будут использовать в случае нехватки вакцин. В инструкции указано, что это будет касаться людей, которые находятся в группе высокого риска и вряд ли смогут дать отпор вирусу самостоятельно, сообщает Financial Times.

К теме Врач попала в реанимацию после прививки вакциной от Pfizer-BioNTech: подробности

Правительственная книга о прививках говорит, что "следует приложить все усилия", чтобы пройти курс иммунизации той же вакциной. Но в ней так же указано, что людям, которым сделали инъекцию одним препаратом, не стоит прерывать график вакцинации в случае нехватки препарата. Поэтому предлагается восполнить пробел другой вакциной.

Представители органов здравоохранения подчеркнули, что это будет происходить только при очень ограниченных обстоятельствах.

Могут быть очень редкие случаи, когда одна и та же вакцина недоступна или когда неизвестно, какую вакцину получил пациент. Нужно приложить все усилия, чтобы дать ему ту самую вакцину, но там, где это невозможно, лучше дать вторую дозу другой вакцины,

– сказала руководительница отдела иммунизации PHE Мэри Рамсей.

Действительно ли это эффективно

Обе вакцины, одобренные в Великобритании, имеют одинаковый способ действия – они нацеливаются на спаечный белок вируса. Поэтому эксперты считают, что вторая доза поможет усилить реакцию первой.

Отметим, что сейчас для экстренного использования в Британии одобрены следующие препараты: