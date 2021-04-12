С понедельника, с 12 апреля в Великобритании смягчают карантинные ограничения, которые ввели из-за распространения коронавирусной инфекции нового штамма COVID-19. В частности, в стране отменяют комендантский час, который действовал ранее.

Так, в Великобритании заболеваемость идет на спад. Около 60% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.

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Стартовало ослабление карантина в Британии

С 12 апреля в стране могут открыться все магазины и салоны красоты. Тренажерные залы, бассейны, библиотеки и зоопарки также могут снова заработать.

Отмечается, что члены одной семьи могут отдохнуть в Англии в помещениях с собственной кухней. Что асается заведений питания – рестораны и бары могут обслуживать клиентов на улице. Премьер-министр Борис Джонсон призвал всех "вести себя ответственно".

Борис Джонсон заявил, что смягчение ограничений является важным этапом "дорожной карты к свободе".

Новая волна инфицирования коронавирусом возможна

Добавим, что британские представители здравоохранения предупреждают, что в стране все еще возможна новая волна заражений. Правительство начнет дополнительное ослабление 17 мая и отмену всех социальных ограничений 21 июня.

Напомним, 9 апреля в Великобритании начался траур из-за смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. После объявления о его смерти флаг над Букингемским дворцом приспустили наполовину. Королева пробудет в трауре восемь дней.