В Великобритании представили прототип теста на беременность с тактильным индикатором. Он разработан для слабовидящих и незрячих женщин.

Вместо одной или двух полосок на результат указывают силиконовые пузырьки. После попадания мочи появляется их первый ряд. Если беременность наступила, через некоторое время поднимается и второй, пишет The Wall Street Journal.

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Почему такие тесты важны

При использовании обычного теста незрячим женщинам нужно просить посторонних людей, чтобы они сообщили результат. Разработка компани RNIB позволяет узнать его на ощупь, сохранив таким образом приватность. Так как беременность может быть нежелательной.

Сделав обычный тест, незрячая женщина даже не первой узнает, ждет ребенка или нет.

Одна девушка рассказала, что просила посторонних интерпретировать результат ее теста. Он был отрицательным, и ей сказали: "Ну, наверное, это к лучшему, не так ли?". То есть девушке пришлось осмыслить реакцию человека прежде, чем самой обдумать возможную беременность,

– рассказала глава RNIB Элеонор Саутвуд.

Прототип теста с тактильным индикатором создал дизайнер из Лондона Джош Вассерман. Сначала он планировал сделать тест, который сообщал бы о беременности звуковым сигналом. Но поговорив с незрячими женщинами, отказался от этой идеи. Девушки рассказали, что сигнал могли бы слышать члены семьи и задавать неудобные вопросы.