Испорченные вакцины в Великобритании
Срок годности препаратов истек в конце августа, поэтому их уже нельзя использовать. Эти дозы должны были ввести молодым людям.
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Но в мае правительство рекомендовало им сделать альтернативную прививку из-за риска образования тромбов. Поэтому использование вакцины AstraZeneca значительно замедлилось.
Врачи общей практики рассказали изданию, что некоторое время они выражали беспокойство относительно остатков доз и обращались к представителям парламента.
Они рассказали, что с ужасом наблюдали, как вакцины портятся в холодильниках, пока миллионы людей во всем мире не могут получить прививки из-за их нехватки.
Неравномерное распределение вакцин в мире
- В ВОЗ уже неоднократно высказывались о неравномерном распределении вакцин в разных странах мира. Накануне организация раскритиковала богатые страны из-за накопления вакцин против коронавируса.
- По словам главы ВОЗ, бедные страны вакцинировали менее 2% населения. А 75% всех введенных в мире вакцин против коронавируса приходятся всего на 10 стран.
- Также Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года. Он считает, что сначала нужно, чтобы больше стран вакцинировали по меньшей мере 40% населения.