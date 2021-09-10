В Великобритании утилизируют почти миллион доз вакцины против коронавируса

10 сентября 2021 , 14:14
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Источник:

The Telegraph

Несмотря на то, что во многих странах есть дефицит вакцин против коронавируса, Великобритания уничтожит более 800 тысяч доз препарата AstraZeneca. Это сделают из-за истечения срока годности.

Испорченные вакцины в Великобритании

Срок годности препаратов истек в конце августа, поэтому их уже нельзя использовать. Эти дозы должны были ввести молодым людям.

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Но в мае правительство рекомендовало им сделать альтернативную прививку из-за риска образования тромбов. Поэтому использование вакцины AstraZeneca значительно замедлилось.

Врачи общей практики рассказали изданию, что некоторое время они выражали беспокойство относительно остатков доз и обращались к представителям парламента.

Они рассказали, что с ужасом наблюдали, как вакцины портятся в холодильниках, пока миллионы людей во всем мире не могут получить прививки из-за их нехватки.

Неравномерное распределение вакцин в мире

  • В ВОЗ уже неоднократно высказывались о неравномерном распределении вакцин в разных странах мира. Накануне организация раскритиковала богатые страны из-за накопления вакцин против коронавируса.
  • По словам главы ВОЗ, бедные страны вакцинировали менее 2% населения. А 75% всех введенных в мире вакцин против коронавируса приходятся всего на 10 стран.
  • Также Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года. Он считает, что сначала нужно, чтобы больше стран вакцинировали по меньшей мере 40% населения.

 

Автор: Олександр Бевза