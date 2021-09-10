В Великобритании утилизируют почти миллион доз вакцины против коронавируса

Несмотря на то, что во многих странах есть дефицит вакцин против коронавируса, Великобритания уничтожит более 800 тысяч доз препарата AstraZeneca. Это сделают из-за истечения срока годности.

Испорченные вакцины в Великобритании

Срок годности препаратов истек в конце августа, поэтому их уже нельзя использовать. Эти дозы должны были ввести молодым людям.

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Но в мае правительство рекомендовало им сделать альтернативную прививку из-за риска образования тромбов. Поэтому использование вакцины AstraZeneca значительно замедлилось.

Врачи общей практики рассказали изданию, что некоторое время они выражали беспокойство относительно остатков доз и обращались к представителям парламента.

Они рассказали, что с ужасом наблюдали, как вакцины портятся в холодильниках, пока миллионы людей во всем мире не могут получить прививки из-за их нехватки.

Неравномерное распределение вакцин в мире