В Великобритании уже 5 миллионов человек получили вторую дозу вакцины против коронавируса
В Великобритании продолжается процесс вакцинации. Когда первую дозу вакцину получила половина взрослого населения страны, вторую – 5 миллионов человек.
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев не медлить и идти на вторую прививку, как только им это предложат.
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Мы достигли еще одной вехи в нашей программе вакцинации, когда более 5 миллионов человек уже получили вторую прививку,
– написал Джонсон.
Что известно о вакцинации в Великобритании
- Вакцинация в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года.
- В конце марта в Британии первую дозу вакцины уже получили более 30 миллионов человек.
- Власти страны надеются до 15 апреля вакцинировать всех людей старше 50 лет и находящихся в зоне риска.
- Кстати, с начала пандемии, по данным СНБО, в стране коронавирусом заболели свыше 4,3 миллиона человек.
А сколько человек получили вторую дозу вакцины в Украине
По состоянию на 2 апреля, по информации Минздрава, против COVID-19 вакцинировались 286 645 человек. Однако вторую дозу вакцины пока получили только 2 человека.
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