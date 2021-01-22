Британская власть обсуждает смелый план по выдаче чеков на 500 фунтов каждому, у кого обнаружат положительный тест на коронавирус. Эти деньги должны побудить англичан проходить тестирование.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подвергся резкой критике после того, как стали известны подробности его плана о выдаче наличных всем жителям Великобритании, у которых обнаружат положительный тест на коронавирус, пишет The Daily Mail.

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Деньги за тестирование

Хэнкок предлагает выдавать чеки на 500 фунтов. Это предложение может обойтись бюджету в 450 миллионов фунтов в неделю, и это должно побудить большее количество людей проходить тестирование, чтобы потом самоизолироваться. Сейчас англичане проверяются неохотно, но если за положительный анализ станут платить, то нельзя исключить, что в центры ринутся миллионы людей.

Власть опасается, что сейчас слишком много людей с симптомами коронавируса не проходят тестирование, поскольку боятся, что положительный тест помешает им продолжать работать.

Критика инициативы

Однако пока нет информации о том, что Борис Джонсон поддержит такой план министра здравоохранения.

Так, представители министерства финансов уже заявили, что такая раздача денег однозначно не состоится, и они даже не понимают, каким образом министр собирается реализовать проект. По их мнению, если каждому, у кого обнаружат коронавирус, будут платить, вся страна немедленно обнаружит у себя сухой кашель и бросится тестироваться.