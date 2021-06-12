В Великобритании выявили оспу обезьян: заразились три человека

В Великобритании выявили 3 случая оспы обезьян. Оспа может передаваться человеку от животных. Выявленные случаи этого вирусного заболевания очень похожи по клиническим признакам на натуральную оспу, однако не такие опасные.

Работники здравоохранения Великобритании подтвердили 2 случая в северном Уэльсе и один в Ливерпуле на северо-западе Англии.

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Обычно оспа обезьян встречается в отдаленных районах центральной и западной Африки, около тропических лесов.

К счастью, летальных случаев от оспы обезьян в Великобритании еще не фиксировали.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, которые наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные.

Вирус оспы обезьян схож с натуральной оспой человека – болезнью, которая была полностью побеждена в 1980 году. Хотя оспа обезьян и протекает гораздо легче, она может привести к летальному исходу.

Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предыдущая вакцинация от натуральной оспы является высокоэффективной профилактикой оспы обезьян.