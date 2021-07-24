Агентство Общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса COVID-19 на территории Великобритании. Вероятно, она завезена.

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Новую мутацию коронавируса B.1.621 обнаружили у 16 человек. Все они ездили за границу. Доказательства начала распространения внутри Британии в настоящее время отсутствуют.

Специалисты продолжают изучать вирус, чтобы понять, какие свойства он приобрел после мутации. Как на новый вариант влияет вакцина пока неизвестно.

Кроме этого, PHE опубликовало данные, которые показывают, что с прошлой недели число случаев варианта Дельта в стране выросло от 33 716 до 286 765 случаев. На этот вариант сейчас приходится 99% всех случаев в Великобритании.

Почему коронавирус мутирует: кратко об основном

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 – это РНК-вирус, мутация которых является вполне естественной.

Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, он начинает создавать копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

Чем больше копий вируса, тем больше возникает его мутаций. Их основная цель – выжить.

Эволюционно остаются самые сильные варианты, которые вытесняют более слабых.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала