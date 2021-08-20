В Великобритании зарегистрировали лекарства против коронавируса

20 августа 2021 , 11:59
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Источник:

The Guardian

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило препарат Ronapreve для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Регистрация препарата Ronapreve в Великобритании

Вскоре его уже начнут применять в больницах страны. Он может помочь предотвратить заражение, устранить симптомы тяжелого COVID-19 и уменьшить вероятность госпитализации.

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Этот препарат станет важным дополнением к медицинским протоколам для борьбы с COVID-19
– заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Ronapreve можно применять через инъекции или инфузии. Он связывается с коронавирусом на слизистой оболочке дыхательной системы и не дает ему доступ к клеткам дыхательной системы.

Что известно о препарате Ronapreve

  • Ronapreve разработали компании Roche и Regeneron.
  • Он относится к классу лекарств, которые называют моноклональными антителами. Они имитируют естественные антитела, которые вырабатывает организм для борьбы с инфекциями.
  • Препарат предназначен для лечения пациентов, у которых заболевание протекает в легкой или средней форме.
  • В июле текущего года Япония стала первой страной, которая одобрила Ronapreve. Лабораторные испытания показали, что после применения препарата риск госпитализации или смерти снизился на 70%.
  • Ronapreve имеет лицензии в таких странах, как США, Индия, Швейцария, Канада, а также в ЕС.
  • Препарат не может заменить вакцину.
Автор: Олександр Бевза