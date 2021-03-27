Европейский союз и Великобритания готовы заключить соглашение о вакцинах от коронавируса. Договор могут подписать на этих выходных.

Согласно договоренностям, Евросоюз не будет препятствовать экспорту препаратов компаний Pfizer и BioNTech в страну. Читайте также Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин против COVID-19 Со своей стороны британское правительство откажется от некоторых долгосрочных поставок вакцины AstraZeneca. Эти лекарства должны были экспортировать из Нидерландов. Что этому предшествовало: коротко В январе ЕС поручил таможням блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 в примерно 100 стран мира.

Эти государства должны были получить разрешение на экспорт от национальных правительств Евросоюза.

Ограничения касались и Великобритании, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспорт могут остановить из-за того, что некоторые страны не делятся своими вакцинами.

Британия является "направлением №1" для экспорта произведенных в ЕС вакцин.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала