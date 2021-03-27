Евросоюз и Великобритания могут заключить соглашение по вакцинам, – The Times
Европейский союз и Великобритания готовы заключить соглашение о вакцинах от коронавируса. Договор могут подписать на этих выходных.
Источник:The Times
Согласно договоренностям, Евросоюз не будет препятствовать экспорту препаратов компаний Pfizer и BioNTech в страну.
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Со своей стороны британское правительство откажется от некоторых долгосрочных поставок вакцины AstraZeneca.
Эти лекарства должны были экспортировать из Нидерландов.
Что этому предшествовало: коротко
- В январе ЕС поручил таможням блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 в примерно 100 стран мира.
- Эти государства должны были получить разрешение на экспорт от национальных правительств Евросоюза.
- Ограничения касались и Великобритании, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспорт могут остановить из-за того, что некоторые страны не делятся своими вакцинами.
- Британия является "направлением №1" для экспорта произведенных в ЕС вакцин.
- По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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