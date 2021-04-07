Великобритания начала использование вакцины Moderna против коронавируса
Великобритания в среду, 7 апреля, начинает использование третьей вакцины против коронавируса компании Moderna.
Источник:Sky News
Вакцинацию против коронавируса компании Moderna начнут в больнице общего профиля Западного Уэльса в Кармартене.
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В центры вакцинации уже распределено в общей сложности 5000 доз вакцин. Moderna стала третьей вакциной, одобренной для использования в Великобритании после Pfizer/BioNTech и Oxford University/AstraZeneca.
Страна закупила 17 миллионов доз вакцины Moderna. Этого достаточно для 8,5 миллионов человек.
Результаты третьего этапа исследований показывают, что препарат Moderna имеет 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Также серьезных побочных эффектов после прививки не было выявлено. В некоторых случаях после первой дозы сообщили о боли вокруг места инъекции, а после второй дозы – усталость, боль в мышцах, боль в суставах и головные боли.
Кратко о коронавирусе в Великобритании:
- Великобритания едва ли не больше всего в Европе пострадала от пандемии. За все время здесь зафиксировали 4,3 миллиона случаев (среди европейских государств больше только в России и Франции).
- В то же время смертность здесь самая высокая в Европе – с марта 2020 года из-за болезни умерли более 126 тысяч человек.
- Но в последние дни на фоне активной вакцинации распространение болезни в Британии идет на спад. В последние 2 недели ежесуточно фиксируют менее 100 смертей в сутки.
- Борис Джонсон в середине марта 2021 года публично вакцинировался британским препаратом AstraZeneca.
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