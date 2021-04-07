Великобритания в среду, 7 апреля, начинает использование третьей вакцины против коронавируса компании Moderna.

Вакцинацию против коронавируса компании Moderna начнут в больнице общего профиля Западного Уэльса в Кармартене.

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В центры вакцинации уже распределено в общей сложности 5000 доз вакцин. Moderna стала третьей вакциной, одобренной для использования в Великобритании после Pfizer/BioNTech и Oxford University/AstraZeneca.

Страна закупила 17 миллионов доз вакцины Moderna. Этого достаточно для 8,5 миллионов человек.

Результаты третьего этапа исследований показывают, что препарат Moderna имеет 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Также серьезных побочных эффектов после прививки не было выявлено. В некоторых случаях после первой дозы сообщили о боли вокруг места инъекции, а после второй дозы – усталость, боль в мышцах, боль в суставах и головные боли.

Кратко о коронавирусе в Великобритании: