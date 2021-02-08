Правительство Великобритании не планирует вводить так называемый паспорт вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как заявил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави, правительство Великобритании не рассматривает возможность введения паспортов прохождения вакцинации.

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"Нет, не рассматриваем", – коротко ответил Захави на вопросы журналистов.

Он добавил, что если другие страны будут требовать у граждан Британии доказательства того, что они получили прививки от коронавируса, британцы смогут обратиться к врачу за соответствующей справкой.

Однако лидер лейбористов в парламенте Эд Милибэнд считает, что власть должна рассмотреть возможность введения таких документов.

Планирует и Дания ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу. Идею об электронных "ковид" -паспортах рассматривает также Швеция.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала