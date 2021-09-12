Сертификаты вакцинации не будут проверять

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид сообщил также, что считает нецелесообразным ПЦР тестирование, которое должны пройти туристы.

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Тест ПЦР, который требуется после возвращения в Великобританию из некоторых стран. Я хочу попытаться избавиться от него как можно скорее,

– сказал Саджид Джавид.

О таких намерениях правительства Великобритании пишет и The Times. В частности, СМИ сообщают, что премьер-министр Борис Джонсон объявит на следующей неделе об отказе от предложенной схемы обязательной сертификации.

Вакцинальную кампанию продолжат

Компании, которые уже требуют подтверждения вакцинации, смогут продолжить работы это в дальнейшем, но новая схема противоэпидемиологических мер будет вводить ношение масок и удаленную работу только в том случае, если показатели заболеваемости вырастут.

СМИ также сообщают, что вероятно, в правительстве одновременно объявят и о старте вакцинации населения третьей, бустерной дозой вакцин.

Министры также готовятся отказаться от системы "светофора" и будут одинаково относиться к странам зеленого и желтого списков. Красный список останется.

Неожиданное решение

Отметим, что в мае Великобритания одной из первых стран Европы ввела паспорт вакцинации.

Ожидали, что с конца этого месяца в Великобритании, для посещения дискотек, клубов и ряда массовых мероприятий будет необходимо предоставить сертификат о полный курс вакцинации.

При этом власти Шотландии, одной из четырех административно-политических частей Великобритании, объявили, что с 1 октября сделает обязательным такой документ.

Полностью вакцинированы жители Шотландии могут получить электронный или бумажный сертификат с QR-кодом, который подтверждает их иммунный статус.

Сертификаты будут также требовать у посетителей мероприятий любого типа с участием более 10 тысяч человек, скажется на шотландских футбольных болельщиках.