Великобритания отказалась от паспортов вакцинации
Источник:Sky News
Великобритания не будет требовать паспорта вакцинации для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. COVID-документы также не нужны для туристов после возвращения из некоторых стран.
Сертификаты вакцинации не будут проверять
Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид сообщил также, что считает нецелесообразным ПЦР тестирование, которое должны пройти туристы.
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Тест ПЦР, который требуется после возвращения в Великобританию из некоторых стран. Я хочу попытаться избавиться от него как можно скорее,
– сказал Саджид Джавид.
О таких намерениях правительства Великобритании пишет и The Times. В частности, СМИ сообщают, что премьер-министр Борис Джонсон объявит на следующей неделе об отказе от предложенной схемы обязательной сертификации.
Вакцинальную кампанию продолжат
Компании, которые уже требуют подтверждения вакцинации, смогут продолжить работы это в дальнейшем, но новая схема противоэпидемиологических мер будет вводить ношение масок и удаленную работу только в том случае, если показатели заболеваемости вырастут.
СМИ также сообщают, что вероятно, в правительстве одновременно объявят и о старте вакцинации населения третьей, бустерной дозой вакцин.
Министры также готовятся отказаться от системы "светофора" и будут одинаково относиться к странам зеленого и желтого списков. Красный список останется.
Неожиданное решение
Отметим, что в мае Великобритания одной из первых стран Европы ввела паспорт вакцинации.
Ожидали, что с конца этого месяца в Великобритании, для посещения дискотек, клубов и ряда массовых мероприятий будет необходимо предоставить сертификат о полный курс вакцинации.
При этом власти Шотландии, одной из четырех административно-политических частей Великобритании, объявили, что с 1 октября сделает обязательным такой документ.Полностью вакцинированы жители Шотландии могут получить электронный или бумажный сертификат с QR-кодом, который подтверждает их иммунный статус.
Сертификаты будут также требовать у посетителей мероприятий любого типа с участием более 10 тысяч человек, скажется на шотландских футбольных болельщиках.