Великобритания отменила ПЦР-тестирование легких случаев COVID-19

Жителям Англии, которые с помощью самотестирования определят, что инфицированы коронавирусом, но у них нет симптомов, больше не нужно дополнительно проводить ПЦР-тест.

Количество ПЦР-тестов в Великобритании максимальное

Резкое увеличение случаев Омикрона привел к тому, что многие жители с положительными экспресс-тестами пытались записаться еще и на ПЦР-тесты.

Внимание Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Великобритания может проводить более 800 тысяч ежедневных лабораторных тестов, но в декабре приблизилась к своему пределу.

Почему отменили массовое ПЦР-тестирование

Власти надеются, что нововведение улучшит доступ к ПЦР-тестам для людей с выраженными симптомами, а также для работников здравоохранения, транспорта и других ключевых специалистов, которым необходимо регулярно проходить тестирование.

Правительство заявило, что люди, у которых есть один из трех основных симптомов COVID-19 – высокая температура, кашель и потеря обоняния или вкуса – все равно должны пройти ПЦР-тестирование.

Актуальная ситуация в Великобритании с COVID-19

В Великобритании длительное время фиксируют увеличение заболеваемости коронавирусом – доминирует новый штамм Омикрон.

Именно в Великобритании заявили о первой смерти от нового штамма.

В течение декабря 2021 года количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании росло очень быстро. Например, 29 и 30 декабря сообщали ежедневно о почти 200 тысячах новых больных.

К слову, в Европейском регионе в первую неделю 2022 года зарегистрировали более 7 миллионов случаев COVID-19. По миру все больше распространяется именно вариант коронавируса Омикрон.

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео