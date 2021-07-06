Об этом сказал премьер-министр правительства Великобритании Борис Джонсон во время брифинга 5 июля. Впрочем, маски снимать просто сейчас – нельзя, надо подождать до 19 июля.
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В Великобритании начинается ослабление коронавирусных ограничений
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим в общественных местах отменят.
- Жителям страны от той даты позволят самостоятельно определяться, носить маски или нет.
- Впрочем, рекомендация иметь средства защиты останется.
Мы должны быть честными с собой: если не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель на фоне лета и школьных каникул – нужно спросить себя, когда же тогда сможем вернуться к нормальной жизни,
– сказал Джонсон.
Правительство Великобритании тем временем предлагает определенный план ослабления карантина. А именно:
- Ускорить вакцинацию людей моложе 40 лет.
- Позволить людям самостоятельно определяться касаемо соблюдения ограничений.
- Прекратить запрещать работу любых заведений.
- Снять ограничения на собрания в помещениях и на улице.
- Не делать COVID-сертификаты обязательными для доступа к учреждениям или мероприятиям.
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