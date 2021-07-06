Великобритания отменяет масочный режим – уже с 19 июля

Обязательный масочный режим в Великобритании отменяют. Снятие ограничений станет следующим шагом.

Об этом сказал премьер-министр правительства Великобритании Борис Джонсон во время брифинга 5 июля. Впрочем, маски снимать просто сейчас – нельзя, надо подождать до 19 июля.

К теме Когда украинцы перестанут носить маски: ответ санитарного врача страны

В Великобритании начинается ослабление коронавирусных ограничений

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим в общественных местах отменят.

Жителям страны от той даты позволят самостоятельно определяться, носить маски или нет.

Впрочем, рекомендация иметь средства защиты останется.

Мы должны быть честными с собой: если не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель на фоне лета и школьных каникул – нужно спросить себя, когда же тогда сможем вернуться к нормальной жизни,

– сказал Джонсон.

нововведение не вызвало энтузиазма у руководителей многих регионов. Местные власти все же призывает сохранить масочный режим – хотя бы в общественном транспорте и магазинах.

Правительство Великобритании тем временем предлагает определенный план ослабления карантина. А именно:

Ускорить вакцинацию людей моложе 40 лет.

Позволить людям самостоятельно определяться касаемо соблюдения ограничений.

Прекратить запрещать работу любых заведений.

Снять ограничения на собрания в помещениях и на улице.

Не делать COVID-сертификаты обязательными для доступа к учреждениям или мероприятиям.

К слову В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза