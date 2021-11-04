После проверки и оценки данных регулятор постановил, что препарат Lagevrio (молнупиравир) является безопасным и эффективным в предотвращении осложнений коронавирусной болезни.

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Препарат помогает снизить риск госпитализации и смерти у людей, которые имеют легкую или среднюю форму болезни, но находятся в группе риска возможных осложнений.

Кому рекомендуют применять молнупиравир

Клинические исследования показали, что Lagevrio наиболее эффективный на ранних стадиях заболевания, поэтому его рекомендуют применять как можно скорее после подтверждения COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

Молнупиравир позволили применять людям, которые имеют легкую и умеренную форму COVID-19 и по меньшей мере один фактор риска развития тяжелого заболевания: ожирение, пожилой возраст, сахарный диабет или заболевания сердца.

Пока это первый одобренный пероральный противовирусный препарат для лечения COVID-19, сейчас все другие сертифицированные в США и Европе лекарства вводятся только внутривенно.

Эффективность молнупиравира

Компания ранее сообщала, что промежуточный анализ третьей фазы клинических испытаний показал, что препарат на 50% сокращает риск госпитализации и смерти у пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.

Как отмечалось, в исследовании приняли участие 775 пациентов с COVID-19 различной степени тяжести, которые находятся в группе повышенного риска в связи с наличием других заболеваний, при которых COVID-19 переносится тяжелее. Никто из участников исследования не был вакцинирован.

Всего 7,3% пациентов, принявших лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или умерли. То же самое произошло с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

Ранее Верховная Рада проголосовала за законопроект № 6121 о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Он предусматривает упрощенную и ускоренную процедуру регистрации лекарств против коронавируса в Украине.