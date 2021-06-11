Великобритания подарит бедным странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса

Великобритания начнет дарить вакцины против коронавируса бедным странам в ближайшие несколько недель.

В следующем году Британия сможет доставить более 100 миллионов избыточных доз. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что благодаря успеху программы вакцинации страна теперь может поделиться вакцинами.

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Первые 5 миллионов доз передадут до конца сентября, а еще 25 миллионов – до конца года.

Примерно 20% дозы доставят по специальным соглашениям со странами, которые в этом больше всего нуждаются, а остальные передадут через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.

По всему миру использовали уже более 2 миллиардов вакцин против коронавируса. Из этих доз 37% ввели в странах с высоким уровнем дохода.

К слову, это не первый вклад правительства Великобритании в глобальную вакцинацию – он уже пожертвовал более 500 миллионов фунтов стерлингов для COVAX.

Ранее Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 вакцинировать весь мир до конца 2022 года. Он отметил, что такая масштабная вакцинация против COVID-19 стала бы "величайшим подвигом в истории медицины".

Данные взяты из The Guardian