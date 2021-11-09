Это означает, что с этими препаратами можно будет путешествовать в Великобританию. Изменения вступят в силу в 4 утра 22 ноября.

К теме Более 8 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от COVID-19

С 4 часов утра понедельника, 22 ноября, правительство объявит вакцины из Списка использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ EUL). В результате Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных поездок,

– говорится в сообщении.

Условия въезда для вакцинированных граждан от 22 ноября

Пассажирам, прошедшим полный курс иммунизации и получившим сертификат вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов, не нужно будет проходить тест перед вылетом, сдавать COVID-тест на 8 день по прибытию в страну или самоизолироваться.

При этом нужно будет сдать тест на коронавирус в течение 2 дней по прибытии. Его необходимо забронировать и оплатить до прибытия в Великобританию.

Как и в большинстве стран, перед путешествием нужно будет заполнить онлайн форму контактных данных.

Великобритания упрощает правила пересечения границы и для детей

Британское правительство упрощает правила поездок для всех вакцинированных детей младше 18 лет. Их освободят от требований самоизоляции по прибытии, тестирования на 8-й день и тестирования перед отъездом.

Как и взрослые, несовершеннолетние также должны будут сделать тест на коронавирус по прибытии в страну. Если инфекцию обнаружат, им сделают повторный бесплатный тест.