Ученые из Великобритании работают над созданием универсальной вакцины от коронавируса. Она должна быть эффективной против большинства имеющихся штаммов COVID-19.

Новый препарат должен действовать непосредственно против ядра вируса, а не только разрушать спаечный белок. Специалисты отметили, что именно он больше способен к мутации. Актуально Какую вакцину от COVID-19 Украина получит первой Детали об универсальной вакцине Над разработкой вакцины против всех штаммов коронавируса работают ученые из Ноттингемского университета.

Имеющиеся вакцины от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca со временем будут терять свою эффективность.

Скорее всего, они не смогут спасти человечество от мутаций коронавируса.

По состоянию на февраль 2021 года препараты от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca уже демонстрируют существенно более низкую эффективность против штаммов из Южной Африки и Бразилии. У этих штаммов мутировал именно спаечный белок.

Если разработка будет успешной, новый препарат может быть готовым на протяжении года.

Эта вакцина сможет защитить людей от всех известных штаммов COVID-19. Штаммы COVID-19 и вакцинация: что известно Ученые обнаружили, что британский штамм коронавируса снова мутировал. Новую мутацию назвали "E484K". Специалисты предполагают, что она может быть устойчивой к вакцине Pfizer-BioNTech.

Вакцина AstraZeneca является фактически неэффективной против южноафриканского штамма коронавируса.

В то же время компания Moderna заявила, что их препарат от COVID-19 защищает против вариантов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке.