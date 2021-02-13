Великобритания разрабатывает универсальную вакцину от COVID-19: в чем ее уникальность
Ученые из Великобритании работают над созданием универсальной вакцины от коронавируса. Она должна быть эффективной против большинства имеющихся штаммов COVID-19.
Источник:The Telegraph
Новый препарат должен действовать непосредственно против ядра вируса, а не только разрушать спаечный белок. Специалисты отметили, что именно он больше способен к мутации.
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Детали об универсальной вакцине
- Над разработкой вакцины против всех штаммов коронавируса работают ученые из Ноттингемского университета.
- Имеющиеся вакцины от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca со временем будут терять свою эффективность.
- Скорее всего, они не смогут спасти человечество от мутаций коронавируса.
- По состоянию на февраль 2021 года препараты от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca уже демонстрируют существенно более низкую эффективность против штаммов из Южной Африки и Бразилии. У этих штаммов мутировал именно спаечный белок.
- Если разработка будет успешной, новый препарат может быть готовым на протяжении года.
- Эта вакцина сможет защитить людей от всех известных штаммов COVID-19.
Штаммы COVID-19 и вакцинация: что известно
- Ученые обнаружили, что британский штамм коронавируса снова мутировал. Новую мутацию назвали "E484K". Специалисты предполагают, что она может быть устойчивой к вакцине Pfizer-BioNTech.
- Вакцина AstraZeneca является фактически неэффективной против южноафриканского штамма коронавируса.
- В то же время компания Moderna заявила, что их препарат от COVID-19 защищает против вариантов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке.
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